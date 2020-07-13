تنصيب اللواء تلمساني قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، على تنصيب اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم الاثنين 13 جويلية 2020، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء عمر تلمساني، قائدا للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية الذي وافته المنية قبل أيام قليلة".

وأشار ذات البيان إلى أنه وفي البداية، وبعد مراسم الاستقبال وقف السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل (شيحاني بشير) قائد الولاية التاريخية الأولى، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

وإثر ذلك، قام الفريق السعيد شنقريحة، بتفتيش مربعات إطارات وأفراد الناحية المصطفة بساحة العلم، ليعلن بعدها عن التنصيب الرسمي لقائد الناحية الجديد اللواء عمر تلمساني، خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية.

وفي كلمة له بمناسبة التنصيب، قال الفريق شنقريحة "باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 09 يوليو 2020، أنصب رسميا اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للمرحوم اللواء حسان علايمية". كما أضاف "وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة، والله الموفق".

وعقب ذلك، أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسم تسليم العلم الوطني، وفقا للمصدر ذاته.