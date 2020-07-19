رئيس الجمهورية يمنح وسام عشير من مصف الاستحقاق الوطني لكل من عثمان عريوات وقدور درسوني

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين نشرا بالجريدة الرسمية رقم 40 تضمنا منح وسام من درجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للممثل عثمان عريوات ولشيخ أغنية المالوف قدور درسوني المتوفي مؤخرا.

وتضمن المرسوم رقم 20-169 منح وسام من درجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني للممثل عثمان عريوات المعروف بأدواره في أفلام مثل "ملحمة الشيخ بوعمامة" (1983) و"عايلة كي الناس" (1992) والطاكسي المخفي (1989) وكرنفال في دشرة (1994).

كما منح الرئيس تبون وسام من درجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة لشيخ المالوف قدور درسوني الذي توفي شهر أبريل الفارط عن عمر بلغ 93 سنة.

وقد كرس محمد درسوني، المدعو قدور درسوني، جل حياته لتدريس المالوف بمعهد قسنطينة حيث أطلق عليه اسم "مكون الأجيال" إذ أمضى أزيد من 70 عاما من عمره في تدريس هذه الطبع الموسيقي.