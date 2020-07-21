الكنابست يدعو إلى فتح مناصب جديدة في قطاع التربية لمجابهة كوفيد-19 في الدخول المدرسي المقبل

رافع الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، مسعود بوديبة، من أجل فتح مناصب جديدة مالية في قطاع التربية بغرض ضمان التطبيق الصارم للتدابير الوقائية من كوفيد 19 خلال الدخول المدرسي المقبل.

و في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية دعا بوديبة إلى ضرورة استحداث أفواج جديدة حتى تتمكن من تنفيذ الشروط الصحية والتدابير الاحترازية التي سطرتها وزارة التربية.

و حسب ذات المتحدث التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية من كوفيد 19 مرهون بفتح مناصب مالية جديدة في أسلاك التدريس و اللجوء إلى القوائم الاحتياطية كإجراء احترازي سيساهم في حل العديد من المشاكل المطروحة في الوقت الراهن و بالتالي إنجاح الدخول المدرسي المقبل.

و في ذات السياق، أكد بوديبة بأن نجاح الموسم الدراسي المقبل في ظل جائحة كورونا يستلزم ضبط نظام صحي محكم في مختلف المؤسسات التربوية و الهياكل شبه التربوية.