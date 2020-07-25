الرئيس تبون يترأس هذا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، صباح هذا الأحد بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر أن جدول الأعمال "يتضمن عددا من النقاط ذات الصلة ببعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الجديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الأنشطة الصناعية، ودراسة تقرير حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وتطور الوضعية الصحية في البلاد، بالإضافة إلى مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات لحماية السلك الطبي، ومستخدمي الصحة، وعرض حول كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء".