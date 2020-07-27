المديرية العامة للأمن الوطني تسطّر مخططًا خاصًا بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، هذا الاثنين، عن تسطير مخطط خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلاله تكييف نظام العمل للفرق العملياتية وتعزيز تعدادها لضمان التغطية الأمنية بالمناسبة مع بسط التواجد الأمني والدوريات الراجلة والراكبة بكافة الأماكن العمومية والفضاءات المفتوحة على تردد المواطنين والشوارع .

وفي بيان للمديرية، أوضح العميد الأول للشرطة أعمر لعروم رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية أنه "بعد تمديد العمل بالتدابير المتخذة بموجب المرسوم التنفيذي 20-185 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتزامن مع حلول عيد الأضحى المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته وحرصا على الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية المتعلقة بالوضع الصحي المرتبط بالوباء، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا للوقوف على مدى تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي بالولايات المعنية ومنع حركة المرور بين الولايات بما فيها السيارات الخاصة باستثناء نقل المستخدمين ونقل السلع ومراقبة حركة تنقل الحاصلين على الرخص الاستثنائية.

ويشمل المخطط تطبيق تعليق نشاط النقل الجماعي الحضري للأشخاص، بما فيه العمومي والخاص خلال العطلة الأسبوعية، باستثناء سيارات الأجرة وتأمين وتنظيم حركة المركبات على مستوى محطات التزود بالوقود إضافة إلى مرافقة فرق المصالح المختصة على مستوى المذابح المرخصة للسهر على احترام شروط النظافة والصحة العمومية.

ويتعلق الأمر أيضا بتنظيم حركة المرور وتأمين نقاط بيع الأضاحي المرخصة ومنع تلك التي لا تحوز على ترخيص من السلطات الإدارية واحترام أحكام قانون المرور وضمان انسيابه في الإقليم الحضري مع تطبيق قرار منع النزول للشواطئ تفاديا لانتشار الوباء.

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة المواطن إلى "مواصلة مساهمته الثمينة في تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها لمجابهة الوباء، بداية من ارتداء الأقنعة الواقية واحترام المسافة الصحية للتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات خاصة بمناسبة عيد الأضحى وهذا حفاظا على الصحة العامة".

هذا وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني نشاطها التوعوي بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين لأجل الشعيرة الدينية المتعلقة بعيد الأضحى المبارك وتذكر بالمناسبة بالخط الأخضر 1548 وخط شرطة النجدة 17، بالإضافة لروابطها الاتصالية على صفحتيها الرسمية على تويتر وفايسبوك، التي تبقى مفتوحة 24 سا/24سا "خدمة للمواطن".