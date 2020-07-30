وزارة الخارجية : إجلاء 8511 مواطنا جزائريا من 20 الى 28 جويلية الجاري

بلغ عدد المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج الذين تمت اعادتهم الى أرض الوطن الى غاية يوم 28 جويلية الجاري 8511 مواطنا و ذلك في اطار تواصل المرحلة الثانية المبرمجة لإجلائهم التي انطلقت في 20 من نفس الشهر في انتظار اجلاء بقية المواطنين المعنيين بالعملية على متن الرحلات المبرمجة الى غاية 30 جويلية الجاري حسب ما افاد به مساء الاربعاء الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.

وأوضح الناطق الرسمي في بيان ان المرحلة الثالثة من عملية اجلاء الجزائريين العالقين في الخارج ستنطلق بداية شهر أوت المقبل حيث برمجت ثلاثة عشر(13) رحلة خلال الفترة الممتدة من 4 الى 9 أوت المقبل من بينها 9 رحلات تنطلق من اربع (4) مطارات كبرى يتم فيها تجميع المواطنين الجزائريين العالقين في العديد من البلدان حول العالم .

وفيما يلي المطارات المعنية و تاريخ الرحلات المبرمجة حسب البيان هي :

1- مطار دبي: برمجت انطلاقا منه رحلتان (2) بتاريخ 4 أوت و 7 أوت خصصتا لاجلاء المواطنين العالقين في الامارات العربية المتحدة و أولئك الحائزين على تذاكر شركة طيران الامارات العائدين من كوريا الجنوبية و بنغلاديش و الصين و الفيتنام و تايلاندا و أستراليا و مدغشقر و كينيا.

2- مطار اسطنبول : بالنسبة للمواطنين الجزائريين العالقين في تركيا الذين سينضم اليهم المواطنون الحائزون على تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية التركية العالقون في شمال جزيرة قبرص و في جمهورية أذربيجان للعودة على متن رحلة برمجت يوم 5 أوت.

تضاف اليها رحلتان (2) أخريان تخصص الاولى المبرمجة يوم 6 أوت لإجلاء المواطنين العالقين في تركيا.

وتخصص الرحلة الثانية المبرمجة يوم 9 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في تركيا الذين سينظم اليهم المواطنون الحائزون على تذاكر شركة الخطوط الجوية التركية العائدون من الفيتنام و تايلاندا و مدغشقر و باكستان اضافة الى المواطنين العالقين في سوريا و لبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط هذه الرحلة لإجلائهم .

3- مطار الدوحة: على متن رحلة مبرمجة يوم 8 أوت بالنسبة للمواطنين العالقين في قطر، ينظم اليهم المواطنون الحاملون لتذاكر السفر لشركة الطيران القطرية العائدون من كوريا الجنوبية و باكستان و بنغلاديش و اليابان و تايلاندا و مدغشقر و كينيا و تنزانيا .

4- مطار باريس: برمجت ثلاث (3) رحلات أيام 4 و 5 و 9 أوت تخصص لإجلاء المواطنين العالقين في فرنسا و ينظم اليهم المواطنون الحاملون لتذاكر شركة الطيران الفرنسية (اير فرانس) العائدون من البرازيل و كوبا و المكسيك و الارجنتين و كولومبيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض الدول الافريقية.

كما تمت برمجة أربع (4) رحلات أخرى خلال نفس الفترة انطلاقا من:

العاصمة واشنطن : يوم 5 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الامريكية .

: يوم 5 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الامريكية . جدة (المملكة العربية السعودية) : يوم 6 أوت .

: يوم 6 أوت . جوهانسبورغ (جنوب افريقيا): يوم 6 أوت مرورا بكل من لواندا (أنغولا) و ليبروفيل (الغابون) و ابيدجان (كوت ديفوار).

يوم 6 أوت مرورا بكل من لواندا (أنغولا) و ليبروفيل (الغابون) و ابيدجان (كوت ديفوار). بغداد : يوم 8 أوت مرورا بالكويت .

كما يوجد قيد الدراسة و البرمجة تنظيم رحلات أخرى من هذه العواصم وغيرها بالإضافة الى ملف اجلاء ما تبقى من المواطنين الجزائريين العالقين في تونس و موريتانيا حسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية .