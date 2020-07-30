كوفيد 19 : من المنتظر أن ترفع لجنة التحقيق الوبائي تقريرا مفصلا عن الوضعية الوبائية ببسكرة

قامت لجنة التحقيق الوبائي التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و التي تضم أطباء وخبراء في الوقاية والصحة برئاسة البروفيسور محمد بلحوسين بالوقوف عن قرب على الوضعية الوبائية بولاية بسكرة حسب ما علم ، اليوم الخميس ، من المدير الولائي للصحة والسكان بالنيابة محمد تونسي.

و أوضح ذات المسؤول ، بأن هذه اللجنة التي زارت عددا من المؤسسات الصحية عبر الولاية ولاسيما المصالح المستقبلة للمصابين بكوفيد -19 قد اطلعت ميدانيا على مدار يومين على الظروف المحيطة بتفشي جائحة كورونا و العوامل التي ساهمت في انتشار الفيروس وظهور بؤر الإصابة التي ساهمت في تفاقم الوضعية.

وقد زارت اللجنة في مهمتها على وجه الخصوص المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بطولقة التي عرفت مؤخرا اكتظاظا في عدد المصابين والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية و كذا مستشفى الحكيم سعدان بعاصمة الولاية المخصص لمرضى كوفيد -19 حيث التقت بالعاملين في قطاع الصحة و استمعت إلى انشغالات الطواقم الطبية وخاصة التي تواجه الوباء بوجودها على مستوى مصالح كوفيد -19 .

وحسب نفس المصدر فإنه : "من المنتظر أن ترفع هذه اللجنة تقريرا مفصلا عن الوضعية الوبائية بولاية بسكرة منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة وتفشي الوباء و عن كيفية إجراء التحقيقات الوبائية التي يتم فتحها بعد تسجيل إصابات و بؤر للفيروس."

تجدر الإشارة ، إلى أن ولاية بسكرة شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهوره بالولاية حيث يتم بشكل شبه يومي تسجيل عديد الإصابات المؤكدة وقد انتقل مجموع الإصابات من 202 إصابة مؤكدة في الفاتح من الشهر الجاري حسب إحصائيات اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر ليصل إلى 695 إصابة اليوم الخميس بزيادة بلغت 493 إصابة.