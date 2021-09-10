أخاموك للإذاعة: الشروع في تلقيح الأطفال ضد كوفيد19 ابتداء من أكتوبر المقبل

كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا الياس اخاموك عن الشروع في تلقيح الأطفال من الـ12 إلى 18 سنة مطلع شهر أكتوبر القادم ودراسة امكانية تلقيح النساء الحوامل والمرضعات بعد أن ثبت خطر اصابة هذه الفئات بالفيروس.

وقال الياس اخاموك في تصريح للقناة الإذاعية الأولى"انه بعد دراسة هذه القضية لمدة أسابيع تقرر الشروع في عملية تلقيح الأطفال اكتوبر القادم ودراسة امكانية تلقيح النساء الحوامل والمرضعات " خاصة مع ظهور السلالات المتحورة التي تمس أكثر فئة الشباب والأطفال" مضيفا أن هذه العملية ستكون وفق مخطط معين والآن تعكف اللجنة على تحديد نوعية اللقاح الذي سيقدم للفئة العمرية الصغرى".

من جهته أشار البروفسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا إلى أن اللجنة طرحت مسألة تلقيح الأطفال من 12 إلى 18 سنة والحوامل والمرضعات مع كل الخبراء والمختصين في أمراض النساء والولادة وتقرر ضرورة تلقيح هذه الفئة ويبقى الآن تحديد نوع اللقاح الذي سيقدم لهم.

المصدر:الإذاعة الجزائرية