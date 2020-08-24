كورونا: 398 إصابة جديدة، 227 حالة شفاء و 11 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الاخيرة

سجلت 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و11 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 227 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 41.858 من بينها 398 حالة جديدة، وهو ما يمثل 9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1.446 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 29.369 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 11 ولاية سجلت من حالة واحدة الى 9 حالات و 16 ولاية ازيد من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل 21 ولاية أي حالة.

وذكر أن 37 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.