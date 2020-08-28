الرابطة الثانية : أولمبي المدية يتسلم درع البطل

﻿تسلّم نادي أولمبي المدية، يوم امس الخميس، درع بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم 2019-2020 ، وذلك خلال حفل أقيم في مقر النادي بمدينة المدية، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي لرابطة كرة القدم المحترفة، بقيادة الرئيس عبد الكريم مدوار، حسبما الهيئة الكروية اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي.

وبالإضافة إلى الدرع، قدم رئيس الرابطة لإدارة نادي عاصمة "التيطري" صكا ماليا يمثل المكافأة الخاصة باللقب وتحقيق الصعود إلى المحترف الأول.

للتذكير حافظ فريق أولمبي المدية على صدارة المحترف الثاني برصيد 42 نقطة، إلى غاية توقيف المسابقات الرياضية في 16 مارس الماضي، بقرار من وزارة الشباب والرياضة بسبب جائحة كورونا فيروس.

وفي شهر يوليو المنصرم، اعتمدت الاتحادية الجزائرية، على الترتيب العام أثناء توقيف البطولات وقررت صعود أربعة أندية: أولمبي المدية، سريع غليزان، شبيبة سكيكدة و وداد تلمسان.

وبدوره تسلم شباب بلوزداد، بطل الجزائر 2019-2020، عقب توقيف البطولة بسبب "كوفيد-19" درعه سهرة الأربعاء، خلال حفل أقيم في مقر مجمع "مدار" المساهم الأكبر في النادي العاصمي.

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