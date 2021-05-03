الرابطة 1: مدربان جديدان لأولمبي المدية وجمعية عين مليلة

أعلن اولمبي المدية وجمعية عين مليلة , الناشطان في بطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم, مساء الأحد , تعيين مدربين جديدين وهما على التوالي , نورالدين مروك وفؤاد شيحة.

ويخلف نور الدين ماروك -الذي اشتغل كمساعد مدرب لشباب بلوزداد-, شريف حجار , المتعاقد منذ أيام مع الصاعد الجديد شبيبة سكيكدة , بهدف تحقيق البقاء.

من جهته, يشرف فؤاد شيحة على تسيير العارضة الفنية لجمعية عين مليلة , خلفا لعبد القادر يعيش الذي قاد "العقارب" لإنهاء مرحلة الذهاب في المرتبة السابعة برصيد 31 نقطة , رفقة اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر.

وفي ختام المرحلة الاولى من الموسم الكروي, حافظ المدرب التونسي لوفاق سطيف, نبيل كوكي وسريع غليزان سي الطاهر شريف الوزاني على مناصبهما , منذ بداية الموسم , بينما استهلكت تشكيلات اخرى , على غرار الناديين العاصميين: اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر , مدربين اثنين.

وخلال الجولة الـ 20 من البطولة الوطنية التي ستعرف انطلاق المرحلة الثانية منها , غدا الثلاثاء, سيتنقل اولمبي المدية لمواجهة شبيبة الساورة , بينما تحل جمعية عين مليلة ضيفة على شباب بلوزداد بالجزائر العاصمة.