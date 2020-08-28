اتحاد الجزائر: تسريح 8 لاعبين في انتظار بلقروي

كشف عنتر يحيى المدير الرياضي لاتحاد الجزائر (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم)، هذا الجمعة، عن تسريح 8 لاعبين في قائمة مرشحة لأن تشمل أيضًا الدولي السابق هشام بلقروي، مشيرا بأنّ الأمر لا يتعلق بتاتا "بطرد" هؤلاء اللاعبين الثمانية.

وفي فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادي الأحمر والأسود على شبكة التواصل "فيسبوك"، أوضح عنتر يحيى:" أتممت المشاورات مع اللاعبين المعنيين ووكلائهم، ويتعلق الأمر بعرجي، يعيش، الحارس منصوري، رجيمي، تيبولين، شريفي، خيراوي وأوكال، وبقيت فقط حالة المدافع بلقروي المتواجد حاليا في تونس، وننتظر عودته إلى الجزائر لنمرّ إلى فسخ محتمل لعقده".

واستهل المدير الرياضي لسوسطارة مهامه بحسم ملفات اللاعبين القابلين للتسريح وأيضًا ملف الاستقدامات، وأشار عنتر يحيى: "اللاعبون المعنيون بالتسريح لا يزالون متعاقدين مع النادي، ولا يتعلق الأمر بالطرد، لكننا سنجد الحلول المناسبة، إما على شكل إعارة أو فسخ التعاقد بالتراضي، أو الانتقال إلى ناد آخر مع احتساب نسبة يستفيد منها الاتحاد في حالة إعادة بيعه".

وبخصوص الحارس محمد لمين زماموش المطلوب من طرف مولوديتي الجزائر ووهران والمتواجد في نهاية عقده مع نادي سوسطارة، أبرز بطل ملحمة أم درمان رغبته في استمرار زماموش مع الفريق، قائلاً: "لا أزال في محادثات مع حارسنا الأسطوري، بخصوص تمديد عقده، نعتمد عليه كثيرا، حيث سيكون هناك لاعبون شبان على غرار خمايسية، بومشرة، بن حمودة وشيتة الذين سنبني بهم فريق المستقبل".

بارادو رفض عرض بن خليفة

بشأن المتوسط الهجومي، الطاهر بن خليفة الذي يأمل اتحاد الجزائر، تمديد إعارته للموسم الثاني على التوالي، كشف القائد السابق للمنتخب الجزائري، بأنه تلقى رفضا قاطعا من طرف ناديه أتلتيك بارادو، وكشف عنتر: "قدمنا عدة اقتراحات للباك، حيث بلغنا أقصى ما يمكن اقتراحه، وهو اقتراح بالنسبة لي محترم للغاية، مع الأسف قوبل اقتراحنا بالرفض، وبن خليفة لاعب ممتاز للغاية، وأتمنى أن يكون مع الفريق الموسم المقبل، ننتظر إشارة من نظرائنا في بارادو".

وبالنسبة للاعب شباب قسنطينة، اسماعيل بلقاسمي المستهدف من طرف اتحاد الجزائر، أشار عنتر يحيى بأنه تحادث مع اللاعب بهدف إقناعه بالمجيء لتشكيلة سوسطارة، لكن لا شيء تمّ حتى الآن مضيفًا: "بلقاسمي لاعب له مميزات جيدة، تحدثت معه هاتفيًا، وسنرى ما سيخبئه لنا المستقبل، ولن نقوم بالمزايدة في الراتب من أجل الظفر به، لأن ذلك ليست من إستراتيجيتنا".

للتذكير، ضمّ اتحاد العاصمة حتى الآن ثلاثة لاعبين جدد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، ويتعلق الأمر بالظهيرين فاتح عاشور (اتحاد بلعباس) وسعدي رضواني (وفاق سطيف) والمهاجم الفرانكو-الجزائري أسامة عبد الجليل.