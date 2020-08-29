أضخم سفينة صينية للبحوث والتدريبات البحرية تدخل طور الخدمة

دخلت أضخم سفينة صينية للبحوث والتدريبات في مجال علوم المحيطات، والتي تحمل اسم جامعة "صن يات-سن"، طور الخدمة في شانغهاي يوم أمس الجمعة.

وغادرت السفينة -التي يبلغ طولها 114.3 مترا وعرضها 19.4 مترا، من مجموعة ترسانة جيانغنان التابعة للشركة الوطنية الصينية المحدودة لبناء السفن.

وتتمتع السفينة بقدرة ملاحة عالمية، كما تبلغ السرعة التجريبية القصوى 16 عقدة ويصل نطاق إبحارها الاقتصادي إلى 15 ألف ميل بحري بما يؤهلها للقيام بمهام استكشافية تمتد لـ60 يوما وعلى متنها 100 من أفراد الطاقم.

وقال كبير المصممين، وو قانغ إن سفينة البحوث والتدريب لديها أكبر إزاحة وأقوى قدرة علمية شاملة فضلا عن أن تصميمها هو الأكثر ابتكارا في الصين.

من جهته وصفها كبير مهندسي بناء السفينة تشانغ ون لونغ، بأنها "أكبر مختبر متنقل في البحر"، إذ بالإضافة إلى مختبر تبلغ مساحته 760 مترا مربعا،و يمكن لمؤخرة سطح السفينة حمل أكثر من 10 مختبرات حاويات متنقلة.

كما أنها مزودة برصيف لهبوط المروحيات والطائرات المسيرة، وهو ما يمكن أن يعزز كفاءتها للنقل ويوسع نطاق مراقبتها للبحوث العلمية.

وعلاوة على ذلك، فإن معداتها البحثية المتقدمة تساعدها على معالجة واختبار وتحليل العينات والبيانات على متن السفينة.

وستخضع السفينة التي بدأ مشروع بنائها في 28 أكتوبر عام 2019، لتصحيح الأخطاء ليتم تسليمها إلى الجامعة في النصف الأول من عام 2021.

ومنذ العشرينيات من القرن الماضي، تقوم جامعة صن يات-سن، ومقرها في قوانغتشو، ببحوث علمية بحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث يعود اول بحث قام به باحثون من ذات الجامعة ،الى سنة 1928.

وتناول موضع البحث جزر الشيشا الواقعة جنوب شرقي جزيرة هاينان ببحر الصين الجنوبي.