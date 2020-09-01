نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة في أربع ولايات ساحلية ابتداء من الأحد مساء

يرتقب سقوط أمطار رعدية مصحوبة أحيانا بحبات البرد مع هبوب رياح رعدية قوية ابتداء من مساء هذا الأحد في أربع ولايات ساحلية، حسبما أفادت به نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي سكيكدة وجيجل وبجاية وتيزي وزو وبومرداس، مضيفا أن مدة صلاحية النشرية تمتد من يوم الأحد على الساعة 21.00 إلى غاية يوم الاثنين على الساعة 09.00 صباحا وحسب هذه النشرية المصنفة في مستوى يقظة برتقالي تتراوح الكميات المرتقبة من الأمطار ما بين 15 و25 مم.