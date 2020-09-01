وفاة 29 شخصا في حوادث المرور و28 آخرين غرقا في ظرف أسبوع

01/09/2020 - 12:15

لقي 29 شخصا حتفهم, فيما أصيب 1561 آخرون  بجروح في حوادث المرور وقعت في مختلف مناطق البلاد في الفترة الممتدة ما بين  23 و 29 أوت الفارط, في حين تم تسجيل 28 وفيات غرقا منها 17 حالة غرق في  الشواطئ  الممنوعة, حسب ما أفادت به المديرية العام للحماية المدنية, الثلاثاء, في حصيلتها الأسبوعية.

وقد سجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور بولاية المسيلة بوفاة 04 أشخاص  وجرح 50 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية, و هذا على إثر  وقوع 32 حادث.

وعلى صعيد آخر يتعلق بحراسة الشواطئ و الاستجمام, فقد تم تسجيل 28 وفيات غرقا  منها 17 حالة في الشواطئ الممنوعة, حسب ذات الحصيلة التي تشير إلى أن الوفيات  سجلت في كل من ولاية مستغانم (8 وفيات), وولاية بجاية والشلف وجيجل (3 وفيات  في كل ولاية), وولاية الجزائر و وهران وعنابة (2 وفيات في كل ولاية) وبعين  تموشنت وتلمسان وتيبازة وسكيكدة والطارف (وفاة واحدة في كل ولاية).

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا  (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ328 عملية تحسيسية  لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية, لحثهم و تذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر  الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ771 عملية تعقيم عامة عبر 48  ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع, أين خصصت  المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1.885 عون حماية مدنية  بمختلف الرتب, بالإضافة إلى 279 سيارة إسعاف و 251 شاحنة مضخة.

ومن جهة أخرى, أحصت وحدات الحماية المدنية 3.408 تدخلا سمح بإخماد 2.460  حريق, منها حرائق منزلية و صناعية و أخرى مختلفة.

أما فيما يخص مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة, فقد  قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 302 حريق منها 114 حريق غابة, و69 حريق  أدغال, و75 حريق أحراش, و44 حرائق محاصيل زراعية أدت الى  إتلاف 2.024 هكتار  من الغابات, و418 هكتار من الأدغال, و 1.175 هكتار من الحشائش و كذا 43.270  ربطة تبن, و 20.997 شجرة مثمرة و 468 نخلة.

وبالنسبة للعمليات المختلفة, قامت وحدات الحماية المدنية بـ4.960 تدخل لتغطية  4.460 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر, يضيف المصدر ذاته.

 

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