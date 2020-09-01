نفط: أسعار برنت تتحسن لتقارب 46 دولارا

تحسنت أسعار النفط هذا الثلاثاء لتعكس مسارها بعد أن تكبدت خسائر يوم الاثنين إذ أقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو ما يعادل واحدا في المائة إلى 75ر45 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 04ر43 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو واحد بالمائة أمس بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط مع استمرار الطلب العالمي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وخسر الدولار في أحدث تعاملات 04ر0 بالمائة مقابل سلة من العملات بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ ماي 2018 في أعقاب تحول في سياسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التضخم أُعلن الأسبوع الماضي.

و يؤدي انخفاض الدولار إلى إضفاء المزيد من الجاذبية على النفط وبقية السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين.