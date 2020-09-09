امطار رعدية مرتقبة في عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة هذا الاربعاء

من المرتقب تسجيل تساقط امطار رعدية قوية مرفوقة احيانا بحبات البرد في عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة هذا الاربعاء، حسب نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للارصاد الجوية.

وتخص النشرية الممتدة من هذا الاربعاء على الساعة الثالثة زوالا الى غاية يوم الخميس على السادسة صباحا كل من ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وسطيف وبرج بوعريريج والبويرة والمدية والبليدة وشمال الجلفة والمسيلة.

وستتراوح كميات الامطار المرتقبة ما بين 20 و 30 مم، تضيف النشرية. وستمس هذه الامطار في مرحلة ثانية ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق اهراس وقسنطينة وميلة.

وتمتد صلاحية النشرية من الاربعاء على الساعة التاسعة مساء الى منتصف نهار يوم الخميس، حسب نفس المصدر الذي يشير الى ان الكميات المرتقبة ستتراوح ما بين20 و 40 مم. وحذرت النشرية من ان الامطار ستكون مرفوقة بهبوب رياح تتخللها رعود.