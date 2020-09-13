الرئيس تبون يتلقى أوراق اعتماد أربعة سفراء

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، أوراق اعتماد أربعة سفراء لدى الجزائر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "انتظم صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية حفل تلقى اثناءه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة لدى الجزائر".



وهؤلاء السفراء الجدد المعتمدون هم على التوالي:

- سعادة سفير جمهورية بوركينافاسو, السيد عومارو سادو.

- سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار السيد ساحي ألفونص فوهو.

- سعادة سفير جمهورية البرتغال السيد لويز مانويل دي ماغالاس دي ألبيكرك.

- سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة السيد جاكوب جيديون كينغو.

وقد جرى حفل تقديم اوراق الاعتماد بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية و وزير الشؤون الخارجية اللذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا لهؤلاء السفراء الجدد"، حسب البيان.

سفير جمهورية البرتغال :الرئيس البرتغالي يدعو الرئيس تبون لزيارة البرتغال

وعقب هذا الاستقبال أدلى سفير جمهورية البرتغال السيد لويز مانويل دي ماغالاس دي ألبيكرك بالتصريح التالي قائلا في ميكروفون الاذاعة الجزائرية :" سعدت بتقديمي اوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون وبفرحة اسجل تواجدي بالجزائر ، وانا هنا ممثلا لبلدي البرتغال الذي تجمعه بالجزائر علاقات قديمة قوية سياسيا واقتصاديا وساعمل على تطويرها واتمنى ان انجح اثناء مهمتي بالجزائر كما كانت لي دعوة من الرئيس البرتغالي الى الرئيس الجزائري لزيارة البرتغال ".

واضاف يقول :" اجدد سعادتي بتواجدي بالجزائر البلد الجار والصديق والفرصة سانحة لتعميق العلاقات بين بلدينا والترويج للتعريف بالبلدين أكثر لدى شعبينا ".

سفير جمهورية كوت ديفوار : المؤسسات والمستثمرين الجزائريين مرحب بهم في كوت ديفوار لعرض خبراتهم

وبدوره صرح سفير جمهورية كوت ديفوار السيد ساحي ألفونص فوهو بانه :" سيعمل على تعزيز علاقات التعاون واواصر الصداقة التي تجمع البلدين ". واضاف قائلا بعد تقديمه لجملة من الامتنانات :" هو شرف لي ولبلدي وقد جمعتني مع السيد عبد المجيد تبون محادثات تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الجامعة لغلاقات الصداقة والتعاون والتي تعود لسنة 1965 ".

وقد اعرب لي رئيس الجمهورية رفقة وزير الخارجية عن دعمه لي في هذا المسعى وانجاح مهمتي بالجزائر ". كما اتقدم بشكري الكامل للشعب الجزائري وللاستقبال الاخوي والفرصة لي اليوم لدعوة المؤسسات الجزائرية والمستثمرين الجزائريين لتقديم خبراتهم بكوت ديفوار لاننا اليوم بلد مفتوح يمنح فرصا في هذا المجال بسبب الورشات الكثيرة التي انطلقت فيها بلادنا فهو بلد الفرص والمستقبل والورشات المفتوحة".

سفير بوركينافاسو : ﻿الجزائر تبدي استعدادها لمرافقة بوركينافاسو في مكافحة الارهاب

من جهته كشف سفير جمهورية بوركينافاسو، السيد عومارو سادو اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن تلقيه تطمينات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بخصوص "استعداد" الجزائر ل"مرافقة" بلده في مكافحة الارهاب.

و قال السيد سادو عقب استقبال خصه به رئيس الجمهورية إن "الرئيس تبون طمأنني بخصوص استعداد الجزائر لمرافقة بلادي و منطقة الساحل بصفة عامة في مكافحة الارهاب الذي يبقى التحدي الرئيسي".

و أضاف السيد سادو الذي سلم لرئيس الدولة أوراق اعتماده كسفير جديد لبوركينافاسو في الجزائر, أنه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى التعاون الثنائي ، لا سيما الجانب الاقتصادي ، مبرزا رغبة البلدين في العمل على تسهيل مبادلاتهما.

من جهة أخرى، أشار السيد سادو أنه أبلغ بهذه المناسبة "تحيات شعب بوركينافاسو للشعب الجزائري الذي رافقه في جميع التحديات التي عرفناها على الصعيد الوطني أو الجهوي ضد انعدام الأمن".

سفير تنزانيا بالجزائر : مستعدون لتطوير علاقاتنا أكثر مع الجزائر

وفي ذات السياق ، أكد سفير تنزانيا بالجزائر ، جاكوب جيديون كينغو ، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ، أن بلده مستعد لتطوير علاقاته أكثر مع الجزائر.

وصرح السيد جيديون كينغو للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، الذي تسلم أوراق اعتماده سفيرا جديدا لتنزانيا في الجزائر، أن "علاقاتنا مع الجزائر تعود إلى سنوات الستينات ومنذ افتتاح سفارتنا بالجزائر سنة 2017 ، نرغب في تحقيق قيمة مضافة لعلاقاتنا الثنائية وإعطاء دفع أكبر لعلاقاتنا الاقتصادية".

وأضاف سفير تنزانيا أن المسائل الاقتصادية كانت محور لقائه مع الرئيس تبون لاسيما في مجال السياحة والأعمال ، مشيرا إلى أنه "حان الوقت للبلدان الإفريقية أن تركز على تطوير علاقاتها الاقتصادية".

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج