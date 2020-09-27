وزير التعليم العالي يعطي اشارة انطلاق "منصة الباحث الجزائري"

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، عن اعطاء اشارة انطلاق "منصة الباحث الجزائري" التي تسمح بجرد واحصاء كل المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي.

وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة إشرافه على إعطاء اشارة انطلاق المنصة الرقمية للباحث الجزائري (research.dz)، أن هذه المنصة تعد بمثابة "هيكل معلوماتي يهدف إلى جرد واحصاء ومركزة كل المعلومات المتعلقة بالباحث والبحث العلمي في الجزائر".

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن "جمع كل هذه المعلومات والمعطيات لإثراء هذه الأرضية لا يمكنه أن يتم إلا من خلال تظافر جهود وتعاون الجهات الفعالة في القطاع".

واعتبر أن "بناء الجزائر الجديدة يتطلب من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مسايرة تطلعات المجتمع عامة والمنظومة الجامعية بصفة خاصة بمراعاة مستلزمات النوعية والجودة".

من جهته أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي عبدالحفيظ اوراغ أن هذه المنصة الرقمية تعد "لبنة إضافية لتعزيز حوكمة تسيير البحث العلمي من خلال تقديم أداة موحدة لتزويد الباحثين والمسيرين بأدوات البحث والرصد التي ستمكنهم من الاستغلال العقلاني للوسائل والتجهيزات العلمية المتوفرة على المستوى الوطني، كما من شأنها ان تسهل البحث عن الكفاءات الجزائرية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.