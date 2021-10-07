وزير الجامعات: "ضرورة منح استقلالية التسيير للكليات والمعاهد"

شدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس بوهران، على ضرورة منح استقلالية التسيير للكليات والمعاهد، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم 72 ساعة قبل افتتاح الموسم الجامعي الجديد (2021 – 2022) الأحد القادم.

لدى تقديمه توجيهات لمديري مؤسسات التعليم العالي في ختام أشغال الندوة الوطنية للجامعة المخصصة لتقييم التحضيرات النهائية المنظمة بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة"، أكد الوزير على ضرورة الحرص على استقرار المسؤولين في الجامعة وتفادي التغيرات غير المبررة.

وأمر، بن زيان، بالاستغلال الأمثل للفضاءات والهياكل والإمكانات المختلفة الموضوعة تحت تصرف المؤسسات سواء في الجانب البيداغوجي أو الخدماتي وإيلاء متابعة خاصة للعمليات المتعلقة بضمان الأمن المعلوماتي لتفادي الاختراق.

في السياق ذاته، دعا الوزير إلى عقلنة توزيع الأعباء البيداغوجية بحسب الرزنامة الزمنية لتحديد الحجم الساعي القانوني مع ترشيد اللجوء الى الساعات الإضافية والأساتذة المشاركين.

وجدّد تأكيده على ضرورة الانتهاء من عمليات توظيف الأساتذة بالمؤسسات الجامعية قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري حتى يباشرون عملهم مع بداية الدخول الجامعي، داعيًا إلى التفتح على المحيط الدولي من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات الجامعية والبحثية الأجنبية.

وحثّ عبد الباقي بن زيان مديري المؤسسات الجامعية على تشجيع المشاريع الهادفة لخلق مؤسسات ناشئة ابتكارية، ودعا إلى توفير فضاء اجتماعي ومحيط حياة لائق للطلبة بالإقامات الجامعية، لاسيما من حيث النظافة والإطعام ومواصلة تكثيف عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

يُذكر أنّ أشغال هذه الندوة عرفت مشاركة مديرين مركزيين بالوزارة ورؤساء مؤسسات التعليم العالي والخدمات الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين وممثلي الطلبة بغرب الوطن، كما جرى متابعتها عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة مديرو المؤسسات الجامعية لوسط وشرق الوطن.

وتناولت الندوة تقييم التحضير النهائي للدخول الجامعي المقرر يوم الأحد المقبل ومسائل أخرى تتعلق بقطاع التعليم العالي.