شباب قسنطينة: المدافع قمرود ثامن المستقدمين

رسم اللاعب ڤمرود محمد عبد العالي هذا الاثنين، التحاقه بصفوف شباب قسنطينة، حيث أمضى على عقد لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن النادي القسنطيني عبر موقعه الرسمي، أن ڤمرود صاحب 26 عاما والذي ينشط في منصب مدافع أيمن، إتفق على تفاصيل عقده الجديد مع المدير العام بالنيابة ناصر مجوج، الذي لعب دور كبير في نجاح هذه الصفقة.

وكان قمرود الذي قدم من جمعية عين مليلة، قد لجأ إلى لجنة المنازعات للحصول على وثائق تسريحه، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية منذ أكثر من 8 أشهر.

ويعتبر قمرود ثامن لاعب يضمه النادي القسنطيني خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، بعد كل من المهاجم يسعد لقجع و المدافع دراجي شمس الدين من نجم مقرة والمدافعين إدير مقدم وأحمد معمري من وداد بوفاريك ووسط الميدان الهجومي براهيم ديب من جمعية عين مليلة والمهاجم فايق عمران من شباب باتنة ولاعب الوسط محمد أمين بغداوي من جمعية وهران، في إنتظار ترسيم صفقتي السوداني شرف الدين شيبوب والنيجيري عبد العزيز ابراهيم الذين أمضي على عقد مبدئي مع إدارة "السياسي"، بعد أن اتفقت معهما على كافة التفاصيل، ولم يتبق سوى قدومهما إلى قسنطينة، فور عودة الرحلات الجوية، لإنهاء إجراءات التحاقهما بالشباب.