شباب قسنطينة: شركة الآبار تتفق رسميا مع طارق عرامة للعودة إلى تسير الفريق

اتفقت مساء يوم الأربعاء الشركة الرياضية ذات الأسهم ''آبار'' رسميا مع المدير الرياضي السابق لنادي شباب قسنطينة مع طارق عرامة لتسيير الفريق بعد قبول استقالة المسير السابق، ياسين بزاز، حسب ما علم من إدارة النادي.

ويأتي ذلك من أجل إعادة الاستقرار للفريق على المستوى الإداري الذي عرف جملة من الاضطرابات منذ فترة افتتاح سوق الانتقالات، حيث عرفت خلافا كبيرا بين المناجير العام السابق، ياسين بزاز، وشركة آبار بعد الخرجة الإعلامية التي قام بها هذا الأخير رفقة المدرب ميلود حمدي.

وقد لجأ مسيرو آبار إلى خدمات طارق عرامة نظرا لما قدمه خلال موسمي 2017/ 2018 و 2018/ 2019، حيث أنقذ الفريق من النزول إلى الدرجة الثانية وساهم في التتويج باللقب الثاني للبطولة في تاريخ الفريق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة الرياضية ذات الأسهم المالكة للفريق تعتمد كثيرا على الشخصية القوية التي يتمتع بها عرامة في التسيير وفرض النظام داخل النادي.

وقد عرفت هذه الآونة الأخيرة تدهورا لمستوى الفريق، حيث مني بهزيمة كبيرة يوم أمس الثلاثاء في المواجهة التي جمعته بفريق مقرة في إطار كأس الرابطة بعد أن تلقى زملاء القائد لعمري سيد علي ثلاثة أهداف دون رد.

من جهة أخرى، أكد المدرب ميلود حمدي أن قرار استقالته من العارضة الفنية للفريق "لا رجعة فيه وأنه قد اتخذه يوم 15 أفريل المنصرم تضامنا مع المسير السابق، ياسين بزاز".