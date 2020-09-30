انطلاق أشغال اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي

انطلقت هذا الأربعاء أشغال اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة، عبر تقنية التحاضر المرئي بمشاركة وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم.

وعرف هذا اللقاء، المنظم تحت شعار " الجزائر والمملكة المتحدة: التجارة والإستثمار حاليا وبعد كوفيد"، اللورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، واللورد جيرالد إدغار غريمستون، وزير دولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية البريطانية.

كما يرمي هذا الحدث، المنظم من طرف مجلس الأعمال الجزائري البريطاني إلى إعطاء لمحة حول خارطة الطريق الحالية ولما بعد كوفيد للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-البريطانية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وعرض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في قطاعات تكنولوجيا الاعلام والاتصال الحديثة، الصحة، الطاقات المتجددة، التربية والفلاحة.

ويشهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، شركة سونلغاز، ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.