اتحاد بلعباس يقترب من التعاقد مع المدرب بوغرارة

تقترب إدارة اتحاد بلعباس، الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم، من التعاقد مع المدرب ليامين بوغرارة، بعدما اتفق الطرفان على كافة تفاصيل العقد الذي سيربطهما، حسب ما علم من المدير العام للنادي عباس مرسلي.

وكشف مرسلي بأن بوغرارة، الذي درب الموسم الفارط شبيبة الساورة وجمعية عين مليلة، منتظر السبت القادم بمدينة سيدي بلعباس من أجل التوقيع على عقده، ومن ثم مباشرة العمل على رأس العارضة الفنية لتشكيلة ''المكرة''، حيث تقرر استئناف التدريبات في اليوم الموالي.

وقبل ربط الاتصال بالحارس الدولي الأسبق، دخلت إدارة "المكرة" في مفاوضات متقدمة مع المدرب سيد أحمد سليماني، لكنها لم تكلل بالنجاح، وفق ذات المسؤول.