اتحاد بلعباس : انتخاب مجلس إدارة جديد وفتح رأسمال شركة النادي الأسبوع المقبل

سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد جمعية عامة استثنائية للمساهمين في الشركة الرياضية لاتحاد بلعباس من أجل انتخاب مجلس إدارة ورئيس جديدين وذلك بعد فتح رأسمال الشركة لدخول مساهمين جدد, حسبما علم الأربعاء لدى هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

و أوضح نفس المصدر بأن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع عاجل ترأسه والي الولاية مساء أمس الثلاثاء من أجل وضع حد للخلافات الناشبة بين مجلس الإدارة الحالي برئاسة عبد الغني الهناني والطاقم المسير للفريق بقيادة المدير العام عباس مرسلي الذي يرأس أيضا النادي الهاوي.

وقبل إجراء العمليتين يتعين على مجلس الإدارة الحالي عقد اجتماع أول اليوم الأربعاء من أجل تجهيز الوثائق المطلوبة للحصول على ملف إجازة النادي المحترف مثلما اشترطته مديرية مراقبة التسيير والمالية, التي منحت آخر أجل غدا الخميس للنادي لمنحها الملف المعني.

وتم تكليف المدير العام بوضع الملف لدى المديرية قبل نهاية الآجال المحددة لتجنيب النادي خصم نقطة من رصيده كعقوبة رياضية أولى من طرف المديرية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم التي كانت قد غرمت الاتحاد منذ شهر بقيمة 200.000 دج لنفس السبب, وهددت الأندية المتخلفة عن إعداد الملف بإنزالها إلى قسم الهواة.

وتسبب الخلاف الذي نشب منذ عدة أشهر بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في تأخر إعداد الملف المتعلق بإجازة النادي المحترف كما حرمت الفريق من لاعبيه الجدد طيلة ثماني جولات من البطولة.

وعرف الصراع بين الطرفين منحى آخر هذا الأسبوع بعد إقدام المدير العام على تعيين المدرب معز بوعكاز على رأس العارضة الفنية فيما اختار رئيس مجلس الإدارة التقني لخضر عجالي لقيادة تشكيلته.

وعجل المنحى الجديد الذي عرفه الصراع بين الهناني ومرسلي في تدخل السلطات المحلية, حيث شدد الوالي خلال اجتماع أمس, الذي حضره رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير الشباب والرياضة, على ضرورة وضع حد لهذه الخلافات, كما أشير إليه.

جدير بالذكر بأن الأزمة الإدارية والمالية التي يتخبط فيها نادي الغرب الجزائري منذ بداية الموسم الجاري تسببت في احتلاله المرتبة ال17 في ترتيب البطولة بتسع نقاط فقط بعد مرور 12 جولة, كما أنه يتواجد بدون مدرب منذ الجولة الأولى.

المصدر: واج