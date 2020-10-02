نشرية خاصة : تهاطل أمطار على الولايات الساحلية الوسطى والغربية ابتداء من مساء اليوم

يرتقب تهاطل أمطار تكون أحيانا رعدية، على الولايات الساحلية بوسط وغرب الوطن، ابتداء من مساء الجمعة، حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتوضح النشرية أن الولايات المعنية بهذا التنبيه من المستوى 02 (برتقالي) هي مستغانم و غليزان والشلف و عين الدفلى و كذا تيبازة.

و تضيف النشرية أن كمية الأمطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 30 ملمترا و ذلك طيلة مدة صلاحية هذه النشرية التي تمتد من اليوم الجمعة من الساعة العاشرة مساء (22سا00د) الى غاية يوم غد السبت على الساعة 08 صباحا (08سا00د).

كما يرتقب هبوب رياح تكون أحيانا قوية تصل سرعتها 80 كيلومتر في الساعة أو أكثر، على خمس ولايات ساحلية الى غاية مساء اليوم الجمعة، حسبما ورد في نشرية خاصة نشرها المركز الوطني للتوقعات الجوية.

و يوضح المصدر ذاته أن الولايات المعنية بهذه الرياح القوية هي عين تموشنت و وهران و مستغانم و الشلف و كذا تيبازة، مضيفا أن هذه النشرية صالحة الى غاية اليوم الجمعة على الساعة التاسعة مساءا