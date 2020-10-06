عطـار : ربط جميع مناطق الظـل بشبكة الغاز الطبيعي خلال السنة المقبلة كآخر أجل

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الثلاثاء بتيسمسيلت، أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي وصلت حاليا على المستوى الوطني إلى 62 بالمائة.

وأبرز عطار، خلال زيارته التفقدية إلى الولاية، بأن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي قد وصلت حاليا على المستوى الوطني، إلى 62 بالمائة في حين تبلغ بولاية تيسمسيلت 85 بالمائة.

وشدد الوزير على "ضرورة الانتهاء من تجسيد مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والغاز بمناطق الظل للولاية خلال السنة المقبلة كآخر أجل"، داعيا إلى "توظيف شباب المنطقة بالمؤسسات المكلفة بتجسيد هذه المشاريع".

وأكد بأنه "يمكننا اللجوء إلى إجراءات منح الصفقات بالتراضي بصفة شفافة لمؤسسات جزائرية وذلك بهدف التسريع من وتيرة عمليات ربط مناطق الظل بشبكتي الكهرباء والغاز".

وعلى صعيد آخر كشف الوزير بأن وزارته ستعتمد على رقمنة جميع الوثائق الإدارية خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك من خلال الاعتماد على المراسلات الإلكترونية.

وتضمنت الزيارة التفقدية لوزير الطاقة إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق أشغال انجاز شبكة النقل للغاز الطبيعي ببلدية اليوسفية ووضع حيز الخدمة لمشروع ربط التجمعين السكنيين الثانويين "الشهيد مرابط العربي" و"الشهيد لفافن" بذات الجماعة المحلية بالكهرباء كما تلقى عرضا حول برنامج الربط بالشبكة الكهربائية بالولاية.