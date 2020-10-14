جمال بلماضي: "بدأنا نقترب من المستوى العالي"

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي، عن رضاه على نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 المسجلة يوم الثلاثاء أمام نظيره المنتخب المكسيكي في المباراة الودية التي جمعتهما، بلاهاي الهولندية.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب المباراة أن "المنتخب الوطني بدأ يقترب من المستوى العالي، إننا نبحث عن التطور وأن نكون أكثر قوة، المنتخبات حتى من خارج إفريقيا باتت تحترمنا، حيث تدرك جيدا أنه ليس من السهل مواجهة الجزائر".

وتحدث بلماضي، عن المباراة أمام المكسيك، واعتبر أن المنتخب الوطني كان يستحق الفوز فيها لكونه لعب بـ10 لاعبين، وكان متقدما على منافسه حتى دقيقتين قبل النهاية، منتقدا في الوقت نفسه القرارات التحكيمية التي وصفها بالمجحفة.

وأضاف "أعتبر التعادل أمام المكسيك في مثل هذه الظروف نتيجة أكثر من جيدة، بل فوزا. أنا سعيد جدا لأداء اللاعبين، لقد نفذنا كل ما كنا نبحث عنه خلال المعسكر الإعدادي، ولم أتفاجأ لردة فعلهم".

وأوضح بلماضي، أن منتخب المكسيك فاجأه بطريقة لعبه في الشوط الأول والضغط الذي مارسه على حامل الكرة، قبل أن يعمد إلى تصحيح بعض الأمور في الشوط الثاني، وهو ما سمح للمنتخب الوطني بخلق فرص أكثر من منافسه.

واستطرد "منتخب المكسيك هو المنافس الذي كما نريد مواجهته بالنظر لطريقة لعبه وتنظيمه الجماعي الجيد والفرديات التي يضمها، لاعبونا كانوا في المستوى ولعبوا بالروح المعهودة ولم تكن هناك أخطاء في الشوط الثاني"، وأتم "المكسيك منتخب مختلف عن نيجيريا وأفضل منه و"الخضر" سيلعبون مستقبلا أمام المنتخبات التي تسمح لهم بالتطور".

من جانب أخر، اعترف الناخب الوطني، بأن طرد عدلان قديورة أثر على التشكيلة الوطنية وقال "كنا سنكون أفضل في مواجهة المكسيك لولا طرد عدلان قديورة" وأضاف "التعادل في مثل هذه الظروف يعتبر نتيجة جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني".

من جانب أخر، أكد بلماضي أن أشباله يرغبون في الذهاب بعيدا، وأنهم يريدون المشاركة في كأس العالم والتألق في هذه المنافسة، "ذلك هو هدفنا، لكن قبل الوصول إليه يجب أن نعمل كثيرا، وهو ما نحن بصدد القيام به".

جدير بالذكر أن زملاء القائد رياض محرز سبق وأن خاضوا لقاء وديا آخرا، الجمعة الماضية، أمام نيجيريا وفازوا فيه بنتيجة 1-0، بمدينة كلاغنفورت النمساوية.