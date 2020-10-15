نفط: سعر برنت يتراجع إلى 04ر43 دولار

15/10/2020 - 12:46

انخفضت أسعار النفط هذا الخميس لتقلص  مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بفيروس  كوفيد-19 في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي  الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 7ر0 بالمائة إلى 04ر43  دولار للبرميل بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24  سنتا أو ما يعادل 6ر0 بالمائة إلى 80ر40 دولارا.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء أن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

وارتفع برنت في وقت سابق 4ر0 بالمائة وخام غرب تكساس 6ر0 بالمائة ليواصلا  مكاسب حققاها في جلسة الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام  الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت  في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق  الأربعاء.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية هذا الخميس بعد يوم من الموعد الطبيعي عقب عطلة عامة.

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