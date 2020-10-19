مسؤولة إيطالية: ثلثا المصابين الجدد بفيروس كورونا دون أعراض

أعلنت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية ساندرا تزامبا اليوم الإثنين أن ثلثي المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"حديثا أصبحوا الان بدون أعراض.

وأوضحت تزامبا -في تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء (اكي) الإيطالية- إن "الإجراءات الجديدة لمكافحة كوفيد 19 تم اتخاذها على أساس بيانات وتوقعات نموذج قررت بلادنا اعتماده" مضيفة أن الحكومة الإيطالية كانت في طريقها لفرض حظر تجوال.

وقالت وكيلة وزير الصحة الإيطالية أن القرارات التي تم الإعلان عنها "يجب مقارنتها بالمؤشرات التي ظهرت من الاجتماعات العديدة للجنة الفنية العلمية".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن أمس الأحد عن مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وخاصة فيما يخص الحانات والمطاعم والمقاهي حيث تنص هذه القيود أنه بات على المطاعم الكشف عن الطاقة الاستيعابية على الواجهة والسماح لوجود 6 أشخاص فقط على الطاولة وإغلاق الأبواب منتصف الليل ، كما سمحت الحكومة بحضور التلاميذ والمدرسين إلى المؤسسات التعليمية في أوقات متباعدة وتقرر منع الحفلات والمعارض المحلية المنتشرة في إيطاليا ما سيسبب أضرارًا في قطاع يوظف 34 ألف شخص.

وفي سياق متصل كان رئيس منطقة ليجوريا في شمال غرب إيطاليا جيوفاني توتي قد اعلن السبت بأن الحكومة تدرس تشديد القيود على مستوى البلاد لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة ب(كوفيد-19).

ونقلت مصادر إعلامية عن توتي قوله إن 'وزير الصحة الإيطالي, روبرتو سبيرانزا اجتمع مع السلطات المحلية اليوم لمناقشة الخطوات الجديدة المحتملة".

ووفقا للأرقام الرسمية فإن البلاد لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا حيث سجلت أكثر من 36 ألف حالة منذ بدء انتشار المرض في فبراير الماضي.