عشرات المستوطنين الإسرائيليين يجددون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها أن 47 مستوطنا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.

وأشارت المصادر، إلى أن شرطة الاحتلال تفرض قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة قد أفادت أمس بأن أكثر من مائة مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات في باحاته قبل أن يغادروها من "باب السلسلة".

وجددت شرطة الاحتلال، أمس، قرار إبعاد الحارس في المسجد الأقصى المبارك سائد السلايمة لمدة شهرين، فور انتهاء قرار إبعاده السابق عن الأقصى لمدة أسبوع.