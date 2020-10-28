بولخراص : الجزائر ستنجز "تدريجيا" محطات توليد الكهرباء بنفسها

﻿أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، اليوم الأربعاء بالبليدة، أن الجزائر ستقوم "تدريجيا" بإنجاز محطات توليد الكهرباء بنفسها من الآن فصاعدا، بعدما كانت حكرا على المجمعات الدولية.

وأوضح السيد بولخراص في كلمة ألقاها بمناسبة تقديم مساعدات مالية لفريق الإتحاد الرياضي لبوفاريك لذوي الإحتياجات الخاصة لكرة السلة مناصفة مع المؤسسة الجزائرية-الكورية هيونسون أن "الجزائر ستقوم تدريجيا بإنجاز محطات توليد الكهرباء بنفسها من الآن فصاعدا بعدما كانت هذه الأخيرة حكرا على المجمعات والمؤسسات العالمية الكبرى".

وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر حاليا تقوم بتسيير هذه المحطات واستغلالها وصيانتها وستقوم تدريجيا بإنجازها، مشيرا إلى وضع مؤخرا حجر أساس إنجاز محطتين في كل من بسكرة والمنيعة من طرف المؤسسة الجزائرية-الكورية التي تعد فرعا لمجمع سونلغاز الذي يمتلك 51 بالمائة منها.

وشدد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز على أن هذه العملية تعد خطوة كبيرة نحو التحول التكنولوجي لإعادة تكييف المهن والتخصصات التي كانت حكرا على مجمعات عالمية كبرى.

كما تندرج - يقول المتحدث - في إطار ديناميكية الإندماج العالمي وإعادة تكييف التكنولوجيات الحديثة وضمان الأمن الطاقوي في الجزائر، مذكرا في هذا الصدد بالتدخل الذي قامت به فرق المجمع لإصلاح عطب في ليبيا والذي كلل بنجاح كبير شرف المجمع والجزائر ككل.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الأثر الإقتصادي الهام لهذا النشاط، سيساهم أيضا في إستحداث مناصب شغل و خلق الثروة.

وكشف السيد بولخراص أن مجمعه ورغم إنتشار وباء كوفيد-19 خلال سنة 2020 قام بإنجاز 40 نشاطا ولازال يعمل على إنجاز نشاطات أخرى في عدة مجالات واستكمالها قبل نهاية السنة، مشيرا إلى إنجاز 60 نشاطا خلال سنة 2019.

وقام الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بالمناسبة بتسليم صك مالي بخمسة مليون دج لرئيس الفريق، سامي دوسن، الذي أعرب عن امتنانه الكبير لهذه الإلتفاتة.