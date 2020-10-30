غرق 140 مهاجرا في انقلاب قارب قبالة سواحل السنغال

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس ، غرق ما لا يقل عن 140 شخصا قبالة سواحل السنغال، بعد تحطم قاربهم والذي كان متجها من السنغال الى جزر الكناري الاسبانيةيمعتبرة أنها "أسوأ حادثة تسجل في عرض البحر خلال العام الجاري".

وقالت المنظمة في بيان إن السفينة غادرت مدينة /مبور/ الساحلية غربي السنغال يوم السبت الماضي متجهة إلى جزر الكناري وعلى متنها 200 مهاجرا لكن اشتعلت النيران في القارب بعد ساعات قليلة من المغادرةي وانقلب بالقرب من سانت لويس على الساحل الشمالي الغربي للسنغال.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السنغالي باكاري دومبيا: "ندعو إلى الوحدة بين الحكومات والشركاء والمجتمع الدولي لتفكيك شبكات التهريب والاتجار التي تستغل الشباب اليائس".

وقد نظمت حكومة السنغال والمنظمة الدولية للهجرة مهمة السفر إلى /سانت لويس/ لتقييم احتياجات الناجين وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية الفورية.

ومع هذا الغرق المأساوي للقاربي يكون على الأقلي 414 شخصا قد لقوا حتفهم في عام 2020 على طول هذا المسار البحري- وفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة - والذي سجل 210 حالات وفاة هناك في عام 2019.