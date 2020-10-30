بقاط بركاني : ''يمكن للبطولة أن تنطلق ولكن بمراعاة شروط محددة''

اعتبر الدكتور بقاط بركاني عضو الجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، أنه ممكن أن تنطلق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ولكن بمراعاة وتطبيق شروط محددة، حسبما صرح به اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية.

وقال الدكتور: ''لا يوجد أي سبب يجعل البطولة لا تنطلق ولكن بتطبيق شروط معينة وانباع بروتوكول صحي خاص من أجل الحفاظ على صحة الجميع وتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد''.

وحددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، تاريخ السبت 28 نوفمبر، لإجراء أول جولة ضمن الموسم الكروي 2020 - 2021 بحضور 20 ناديا عوض 16 ناديا وذلك تطبيقا للنظام الهرمي الجديد للمنافسة.

وأضاف الدكتور بقاط بركاني: ''الرياضيين بصفة عامة ولاعبو كرة القدم بصفة عامة غير مستبعدين.اذ لا يمكننا أخذ بعين الاعتبار أمثلة عن بعض اللاعبين الأوروبيين مثل النجم كريستيانو رونالدو والقول أن الفيروس لا يشكل أي خطر.وعاد ليؤكد أن الفيروس يمكن أن يكون خطير للرياضيين والذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر''.

وحددت الفاف تاريخ 21 نوفمبر من أجل إجراء كأس السوبر بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

يذكر أن موسم 2019 - 2020 لم يتم استكماله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

وكان أعضاء الجمعية العامة للهيئة الفدرالية قد اختاروا خلال شهر يوليو الفارط، اقتراح تحديد البطل والصاعدين وإلغاء السقوط بالنسبة للموسم الفارط.(