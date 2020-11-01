شباب بلوزداد: المهاجم البنيني مارسلان كوكبو يلتحق بمركز إقامة الفريق

التحق يوم السبت، الوافد الجديد إلى التشكيلة البلوزدادية، المهاجم الدولي البنيني، مارسلان كوكبو رسميا بمكان إقامة معسكر الفريق، للانضمام إلى التحضيرات تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وكشف النادي البلوزدادي على موقعه الرسمي هذا الأحد، أن اللاعب كوكبو إلتحق بالعاصمة قادما من الأرضي التونسية، وأن نتائج الكشف عن كوفيد 19 التي أجراها قبل السفر كانت سلبية، كما أوضحت إدارة الشباب أن اللاعب البنيني سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة قبل الشروع في التدريبات رفقة المجموعة.

وكان في إستقبال مارسلان كوكبو خلال وصوله إلى مقر إقامة الفريق، كل من المدرب الفرنسي فرانك دوما ومساعديه كريم بختي وسليمان رحو.

جدير بالذكر، أن شباب بلوزداد، تعاقد مع المهاجم البنيني مارسلان كوكبو صاحب 24 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى صيف 2023، قادما من حمام الأنف التونسي في صفقة إنتقال حر، ليصيح كوكبو، اللاعب الأجنبي الثاني الذي يضمه شباب بلوزداد بعد المهاجم البلجيكي مايكي نغومبو.

وبهذا يكون المدرب دوما قد أنهى مشكل القاطرة الأمامية بعد ظفره بخدمات كوكبو ومايكي نغومبو، ليكون بذلك هجوم الشباب هذه المرة وعلى غير العادة إفريقيا مئة بالمائة.

ويتطلع شباب بلوزداد هذا الموسم، للذهاب بعيدا في مسابقة رابطة أبطال أفريقيا، والحفاظ على لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.