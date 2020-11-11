المجلس الدستوري: النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر

10/11/2020 - 18:47

أكد المجلس الدستوري، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على تعديل الدستور يتم في مدة  أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. 

وجاء في البيان أن المجلس الدستوري "بناء على الدستور لاسيما المادة 182 الفقرتين 2 و 3 منه، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتين 151 و 172 منه، والنظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما  المادتين 76 و 94 منه، يذكر بأن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء يتم في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج". 

كما يذكر المجلس الدستوري بأن آخر محضر استلمه "كان بتاريخ 3 نوفمبر 2020 على الساعة منتصف الليل وخمسة وعشرون دقيقة (00:25).

 

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