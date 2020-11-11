اصابة 8 اشخاص في حادث مرور بسكيكدة

أصيب ثمانية (8) أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع اليوم الأربعاء جراء اصطدام تسلسلي على الطريق الوطني رقم 44 ببلدية حمادي كرومة (سكيكدة), حسب ما علم من الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ان الحادث وقع بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة أدى إلى اصطدام تسلسلي مع شاحنة أخرى لتوزيع الحليب وسيارة سياحية.

وأضاف أن عناصر الوحده الرئيسية للحماية المدنية تدخلوا لنقل الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 59 سنة من بينهم امرأة حامل كانت في حالة إغماء إلى مستشفى سكيكدة, مشيرا إلى أن المصابين يعانون من جروح متفاوتة الخطورة وحالات صدمة مرفوقة بآلام مختلفة.

من جهتها, فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.