بغداد بونجاح ينضم الى الــ10 الأوائل للقائمة التاريخية لهدافي "الخضر"

﻿﻿انضم المهاجم الدولي، بغداد بونجاح، صاحب هدفه السادس عشر (16) مساء أمس الخميس مع المنتخب الجزائري لكرة القدم، خلال الانتصار المسجل بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) أمام زيمبابوي (3-1) لحساب الجولة الثالثة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021، الى العشرة الأوائل للقائمة التاريخية لهدافي "الخضر".

و استعاد هداف نادي السد القطري الذي صام عن التهديف في اللقائين الوديين الأخيرين أمام نيجيريا (1-0) بالنمسا ، والمكسيك (2-2) بهولندا، نشوة التسجيل، بهدف في مرمي "المحاربين" في الدقيقة (31).

اللاعب بونجاح (29 سنة) الذي استدعي للمرة الأول للمنتخب الجزائري عام 2014 في عهد المدرب السابق، الفرنسي كريستسان غوركوف، أضحى لاعبا أساسيا في خطة الناخب الوطني، جمال بلماضي.

بهدفه السادس عشر، يتخطى ابن مدينة وهران، الجناح الأنيق الاسبق لرائد القبة، صالح عصاد الذي سجل 15 هدفا بالقميص الوطني.

من جهته، يقترب قائد الفريق رياض محرز صاحب هدفه السابع عشر أمس الخميس، مع المنتخب الجزائري، من رفيق صايفي (18 هدفا): قائمة أفضل الهدافين العشرة الأوائل للمنتخب الجزائري:

1.عبد الحفيظ تاسفاوت 36 هدفا

2.إسلام سليماني 30 " (ما زال في النشاط)

3.رابح ماجر 28 "

4.لخضر بلومي 27 "

5.جمال مناد 25 "

6.هلال سوداني 23 " (ما زال في النشاط)

7.تاج بن صاولة 19 "

8.رفيق صايفي 18 "

9.رياض محرز 17 " (ما زال في النشاط)

10.بغداد بونجاح 16 " (ما زال في النشاط(.