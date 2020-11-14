الجيش الصحراوي يشن هجمات على قواعد الجيش المغربي

أعلنت المحافظة السياسية للجيش الصحراوي عن شن هذا الاخير الجمعة هجمات مكثفة على قواعد جيش الاحتلال المغربي المتخندقة على طول الجدار الرملي المغربي، المعروف بجدار الذل و العار بقطاعات المحبس و حوزة و أوسرد و الفرسية، مخلفة خسائرا في الأرواح والمعدات .

و اوضح بلاغ للمحافظة السياسية أن قطاع المحبس قد شهد قصفا مكثفا على القاعدة رقم 23 ، كما شهد قطاع حوزة هو الاخر قصفا مماثلا وتحديدا بالقاعدة الرابعة 4 و صونت 71 ، فيما كان قطاع اوسرد على موعد مع ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المعهودة وهذه المرة على القاعدة 17 و صونت 172 ، ولم يسلم قطاع الفرسية هو الاخر من نيران الجيش الصحراوي ، حيث قصف القاعدتان 18 و 17 على الساعة الرابعة و الخامسة مساءا من نهار الجمعة.

و بحسب بلاغ الجيش الصحراوي هجماته أحدثت أضرارا في الأرواح و المعدات المغربية .