حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه: خبراء جزائريون يشاركون في دورة تدريبية افتراضية للألسكو

شارك خبراء وأساتذة جامعيون جزائريون في الدورة التدريبية الافتراضية حول حماية التراث الثّقافي المغمور بالمياه التي عقدتها اليوم الأربعاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" حسبما أفاد به بيان لوزارة الثقافة و الفنون.

وسجّلت الجزائر حضورها في هذه الدورة التي نظمت تحت عنوان "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتوظيفه في التنمية في البلدان العربية" بمجموعة من الخبراء من المركز الوطني للأبحاث في علم الآثار وأساتذة باحثين من جامعة تيبازة.

واستعرض المشاركون الجزائريون تجربة الجزائر في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه كما شكلت الدورة فرصة أيضا للمشاركين من بلدان أخرى لتقديم اقتراحات لتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية وتبادل الخبرات و تنظيم برامج تكوين و تدريب في هذا المجال.