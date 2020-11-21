أمطار في شكل عواصف رعدية مُرتقبة على ولايات شرق الوطن

أفادت نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المُرتقب تسجيل تساقط أمطار في شكل عواصف رعدية مصحوبة محليا بتساقط البرد، على ولايات شرق الوطن اعتبارا من ظهيرة هذا السبت.

و الولايات المعنية بهذا الإنذار بمستوى برتقالي هي: بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق أهراس و قالمة و هذا اعتبارا من اليوم السبت على الساعة 15:00 حتى الأحد على الساعة 15:00 على الأقل، بكميات تقدر بين 30 و 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا .

كما ستخص الأمطار ولايات قسنطينة وميلة وسطيف وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة ، ابتداء من السبت على الساعة 15:00 الى الأحد على الساعة الثالثة زوالا، بكميات تقدر بين 20 و 30 ملم.

و من المتوقع أيضا ان يتخلل هاته العواصف الرعدية هبوب رياح قوية، حسب الديوان الذي أشار إلى أن النشرية الجوية الخاصة ليوم الجمعة لا تزال سارية المفعول.