ترقب تساقط أمطار رعدية هذا الخميس على عدة ولايات من الوطن

يرتقب هذا الخميس تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا مرفوقة بالبرد وبرياح قوية على عدة ولايات من الوطن، حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأشارت النشرية الجوية الخاصة التي صنفت في درجة اليقظة البرتقالية، الى أن الولايات المعنية هي: الاغواط و الجلفة وغرداية، مضيفة ان كميات الأمطار المرتقبة ستتراوح بين 20 و 30 ملم، طوال صلاحية النشرية التي تمتد إلى غاية هذا الخميس في الساعة الـ18:00.

وستخص الامطار ايضا ولايات سكيكدة وعنابة والطارف والمسيلة و اولاد جلال والمغير وبسكرة و باتنة وخنشلة وتبسة وام البواقي وسوق اهراس وقالمة وقسنطينة وميلة وسطيف وبرج بوعريريج وجنوب البويرة وشمال الوادي حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 30 و 40 ملم،و قد تصل او تتجاوز 60 ملم محليا، خاصة في المناطق الشرقية طوال صلاحية النشرية التي تمتد إلى غاية هذا الخميس في الساعة الحادية عشرا مساء (23:00)