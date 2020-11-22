وزارة التعليم العالي : "الطلبة الذين لم ينهوا امتحاناتهم غير معنيين بقرار مغادرة الإقامات" الجامعية"

كشف المدير الفرعي لتعميم الإعلام الآلي والإحصائيات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية شريف مولود، أن الطلبة الذين لم ينهوا امتحاناتهم بعد غير معنيين بقرار مغادرة الإقامات الجامعية ، بغرض تعقيمها في إطار مكافحة وباء كورونا، تحضيرا للدخول الجامعي القادم 2020-2021.

وطمأن شريف مولود هذا الأحد عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى بأن "الطلبة الذين لم ينهوا امتحاناتهم بعد لن يمسهم قرار مغادرة الإقامات الجامعية المتخذ بغرض تعقيمها"، مؤكد أن هذا القرار سيمس فقط الطلبة الذين أنهوا إمتحاناتهم قائلا "حسب الرزنامة الأولية التي تلقيناها من قبل الوصاية بخصوص إنتهاء إستكمال السنة الجامعية 2019- 2020 والمقررة يوم 22 نوفمبر الجاري، لذلك نطلب من الطلبة الذين أتموا الامتحانات أن يتفهموا القرار ويغادروا الإقامات الجامعية لسماح لنا بمباشرة عمليات التعقيم وإعادة الترتيبات الضرورية لإستقبال الطلبة".

ليضيف خلال تدخله أن "هذا الإجراء لن يطبق على الطلبة الذين لم ينهوا بعد امتحاناتهم وأنه ستكون هناك ليونة في تطبيق هذا الإجراء بالتنسيق مع المصالح البيداغوجية".

جدير الذكر أن السلطات قررت تأجيل انطلاق الموسم الجامعي 2020/2021 إلى غاية 15 ديسمبر المقبل كون معظم الجامعات برمجت امتحاناتها الاستدراكية بداية من الأسبوع الفارط، ما يعني صعوبة إسدال الستار على الموسم الحالي في 22 نوفمبر الجاري.