الوزير الأول يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و قد شارك في هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير الموارد المائية، وزير الصحة والسكان و وزير التربية الوطنية.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع -حسب نفس المصدر- "تسيير الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19"، "التزويد بالمياه والتدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها" وكذا "تقييم نظام الوقاية من الفيضانات"