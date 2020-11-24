الوزير الأول يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية

24/11/2020 - 16:08

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد،  اليوم الثلاثاء، اجتماعا لولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد،  حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و قد شارك في هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير الموارد المائية، وزير الصحة  والسكان و وزير التربية الوطنية. 

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع -حسب نفس المصدر- "تسيير الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19"، "التزويد بالمياه والتدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها" وكذا "تقييم نظام الوقاية من الفيضانات"

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الجزائر, سياسة

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