الولايات المتحدة الامريكية: بوقدوم يهنئ أنتوني بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية

بعث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الثلاثاء برقية تهنئة إلى السيد أنتوني بلينكن بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية (كتابة الدولة الامريكية) من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن.

و كتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية: "عزيزي وزير الخارجية المُعين يسعدني سماع نبأ (تعيينكم) ككاتب دولة من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن".

واضاف السيد بوقدوم قائلا: "أتطلع إلى التبادل معكم والعمل سوية حول العديد من المسائل لا سيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط".

واختتم الوزير يقول "أتمنى لكم كل التوفيق و أؤكد لكم التزامي الشخصي ببناء أفضل العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية والجزائر.