الولايات المتحدة الامريكية: بوقدوم يهنئ أنتوني بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية

24/11/2020 - 16:34

بعث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم  الثلاثاء برقية تهنئة إلى السيد أنتوني بلينكن  بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية (كتابة الدولة الامريكية) من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن.

و كتب رئيس الدبلوماسية الجزائرية: "عزيزي وزير الخارجية المُعين يسعدني  سماع نبأ (تعيينكم) ككاتب دولة من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن".

واضاف السيد بوقدوم قائلا: "أتطلع إلى التبادل معكم والعمل سوية حول العديد من المسائل  لا سيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن في أفريقيا والبحر الأبيض  المتوسط".

واختتم الوزير يقول "أتمنى لكم كل التوفيق و أؤكد لكم التزامي الشخصي ببناء أفضل العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية والجزائر.

 

وسوم:

الجزائر, سياسة

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