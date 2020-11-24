كورونا : 1133 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الاخيرة

سجلت 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 15 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 649 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 77.000 منها 1133 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 2.6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 50.070شخص.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2309 حسب السيد فورار الذي أفاد كذلك بأن 37 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 14 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 12 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 22 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.