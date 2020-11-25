كورونا: تسجيل 20 حالة وفاة و1025 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة

سجلت 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 20 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 642 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 78.025 منها 1025 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 2،3 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 50712 شخص.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2329 حسب السيد فورار الذي أفاد كذلك بأن 43 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 12 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 11 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 25 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.