قافلة تضامنية إنسانية جزائرية جديدة للشعب الصحراوي

إستقبلت ولاية آوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين وفدا عن جمعيتي العلماء المسلمين الجزائريين والبركة للعمل الخيري والإنساني الخير أين حظيو بإستقبال رسمي وشعبي بدائرة زوك.

وتعد هذه القافلة المحملة بالأدوية والمعدات المدرسية الثانية في أقل من شهر ترسلها الجزائر نصرةً للشعب الصحراوي في محنته بعد عودة الحرب للواجهة الشهر الماضي ردا على الخرق المغربي السافر لوقف اطلاق النار بمنطقة الگرگرات .

وعبر مندوبو الجمعيات عن رفقتهم لنضال الشعب الصحراوي العادل في كافة مراحل كفاحه في وقت أكدت فيه عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والي آوسرد مريم السالك احمادة عن تقدير وعرفان الشعب الصحراوي للمواقف الجزائرية المشهودة المستمدة من ثورة نوفمبر المجيدة .

وشهد حدث الاستقبال وقفة تضامن مع مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجماهير انتفاضة الاستقلال وبخاصة الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية..

المصدر : .مراسل اذاعة الجزائر الدولية نفعي أحمد محمد