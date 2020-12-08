تسجيل591 إصابة جديدة و12 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار ، هذا الثلاثاء عن تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة فيما تماثل 498 مريض للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 89416 منها 591 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 3 ,1 حالة لكل 100 ألف نسمة) فيما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 58146 شخص.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2539 حسب السيد فورار, الذي أفاد كذلك بأن 44 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و10 ولاية لم تسجل بها أي حالة فيما سجلت 16ولاية أخرى أكثر من10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي .