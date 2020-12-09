كورونا: وفاة ستة أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر وبيونتك

أفاد تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية, هذا الأربعاء, بأن ستة أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، وشركة بيونتك الألمانية, حسبما أوردته مصادر إعلامية.‎

وأوضح التقرير أن أربعة من المتوفين الستة تلقوا عقارا وهميا, وحُقن اثنان بالعقار الحقيقي.‎ كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في مجموعة المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين, وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.‎

وأصيب المتطوع الثاني المتوفي بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.‎

وتوفي من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي, اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية, فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.‎

ومن بين المتوفين الستة, ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.‎

وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عاما في هذه الاختبارات.‎ وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكدت في وقت سابق فعالية لقاح فايزر وبيونتك, وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان, ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.